Туреччина

За португальця просять кругленьку суму.

Португальський півзахисник Бешикташу Жедсон Фернандеш потрапив у поле зору провідних клубів Європи. Про це повідомляє турецький ресурс Fanatik.

Зазначається, що у 24-річному португальці зацікавлені дортмундська Боруссія та Атлетіко Мадрид. Зокрема, скаути німецького клубу наживо спостерігали за Фернандешем у матчі Ліги конференцій Брюгге – Бешикташ.

"Чорні орли" виставили цінник на свого гравця розміром у 30 млн. євро.

Контракт португальця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 17 млн. євро.

У цьому сезоні Жедсон Фернандеш виходив у матчах Бешикташу 11 разів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.