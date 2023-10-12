Туреччина

Колишній підопічний італійського фахівця розповів історію про досвід роботи під його орудою.

Легендарний італійський колишній півзахисник Андреа Пірло після завершення професійної кар’єри розпочав тренерську діяльність, і наразі очолює генуезьку Сампдорію, яка пасе задніх у Серії B.

Попереднім місцем роботи 44-річного фахівця був турецький Фатіх Карагюмрюк, у якому справи йшли трохи кращим чином, проте цей досвід усе одного тривав усього один сезон.

І не в кожного підопічного Пірло при цьому залишились гарні спогади про взаємодію з тренером. Зокрема, нападник Колін Казім-Річардс у своєму останньому інтерв’ю розповів цікаву деталь про робочий устрій у "червоно-чорних" за часи італійця.

"Паління? О, у нас у складі було достатньо італійців, які курили. Минулого року Пірло дозволив їм це робити.

Деякі гравці наче не розлучались із цигарками та палили навіть під час перерви, коли тренер говорив до команди в роздягальні.

Як на мене, це не вкладається в голові, проте з Пірло це можна було легко робити", — заявив турецький виконавець.

Відзначимо, що Казім-Річардс наразі залишив склад Карагюмрюка та є вільним агентом.