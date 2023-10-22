"Леви" у цьому сезоні не програють.
Окан Бурук, Getty Images
22 жовтня 2023, 15:37
В рамках дев'ятого туру турецької Суперліги, Галатасарай у "стамбульському дербі" переграв Бешикташ (2:1).
Завдяки цій перемозі, діючий головний тренер "левів" Окан Бурук зміг повторити досягнення легендарного Фатіха Теріма. Про це повідомляє Fanatik.
Турецький фахівець на чолі Галатасараю зміг здобути перемогу у п'яти домашніх дербі поспіль, послідовно здолавши Бешикташ (2:1), Трабзонспор (2:0), Фенербахче (3:0), Трабзонспор (2:1) та Бешикташ (2:1).
Наразі, Галатасарай займає першу сходинку турнірної таблиці турецької Суперліги.