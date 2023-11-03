Туреччина

Уругвайський голкіпер може залишитися в стамбульському клубі.

Голкіпер Галатасарая Фернандо Муслера найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, стамбульський клуб веде продуктивні переговори з 37-річним уругвайцем щодо продовження контракту, оскільки поточна угода спливає влітку 2024 року.

Відзначається, що перша зустріч мала позитивний характер у питанні досягнення спільної угоди.

Нагадаємо, що Фернандо Муслера виступає за Галатасарай з літа 2011 року. З того моменту він зіграв за клуб 475 матчів, пропустив 506 голів та 170 разів відстояв "на нуль".

У поточному сезоні досвідчений уругвайський воротар провів 19 поєдинків у всіх турнірах, пропустивши 17 м'ячів та маючи на своєму рахунку 9 "сухих" зустрічей.