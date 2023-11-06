Туреччина

Нідерландця добре пам'ятають у Туреччині.

Нападник англійського Бернлі Ваут Веггорст, взимку може перейти до лідера турецької Суперліги Галатасараю. Про це пише сайт turkish-football.com.

Головний тренер "левів" Окан Бурук, визначив позицію центрфорварда як приоритетну для посилення взимку і запропонована кандидатура нідерландця повністю влаштовує турецького фахівця.

В той же час, Веггорст, який зараз виступає в аренді у складі німецького Гоффенгайма, незадоволений своїми перспективами у Бундеслізі та позитивно сприймає можливість переходу до Галатасараю.

Зазначається, що стамбульский гранд вже розпочав роботу над трансфером нападника збірної Нідерландів.

Свого часу, нападник вже виступав у турецький Суперлізі в складі іншого стамбульського гранда Бешикташі.

31-річний Ваут Веггорст цього сезону зіграв за Гоффенгайм десять матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.