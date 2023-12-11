Туреччина

Козику приготуватися?

У рамках 15-го туру турецької Суперліги, Анкарагюджю зіграв у нічию з Різеспором (1:1).

Головний арбітр зустрічі Халіл Мелер у першому таймі скасував гол господарів поля, а на 50-й хвилині матчу вилучив форварда Анкарагюджю Алі Соу.

Після фінального свистка президент клубу зі столиці Туреччини Фарук Коджа у супроводі охоронців вибіг у центр поля до арбітрів та вдарив кулаком Мелера в обличчя. Коли арбітр упав, його почали бити ногами.

У суддівській кімнаті лікарі надали головному арбітру першу допомогу. Потім його було доставлено до лікарні.