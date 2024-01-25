Туреччина

Колишній футболіст став функціонером.

Ніколя Анелька став виконавчим директором клубу Умранієспор, який виступає у другому за силою дивізіоні Туреччини.

Умранієспор у четвер оголосив про призначення 44-річного Анелька.

Француз виступав за ПСЖ, Арсенал, Реал, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі, на клубному рівні забив 157 голів у 508 матчах. За збірну Франції Анелька провів 69 матчів, у яких забив 14 голів.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Анелька був французький клуб Йєр, де він обіймав посаду спортивного директора, і з якого пішов у 2021 році.