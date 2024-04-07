Туреччина

Перше досягнення у тренерській кар'єрі ексгравця Атлетіко і Барселони.

Визначився один із майбутніх учасників турецької Суперліги-2024/25. Місце у турнірі собі забезпечив Еюпспор, очолюваний Ардою Тураном.

Сьогодні, 7 квітня, команда розібралася з Алтаєм (4:1), аутсайдером другого турецького дивізіону. Здобуті 3 очки гарантували Еюпспору місце в еліті на наступний сезон.

Клуб очолює 37-річний ексгравець Галатасарая, Атлетіко, Барселони і Башакшехіра Арда Туран. На посаді головного тренера Еюпспора він перебуває з середини квітня 2023 року. Для Турана це перша у тренерській кар'єрі команда.