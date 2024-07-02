Туреччина

Дортмундський клуб готовий продати форварда.

Нападник Боруссії Себастьян Алле може продовжити кар'єру в Туреччині.

30-річний футболіст став трансферною метою Бешикташа. За відомостями журналіста Руді Галетті, клуб зі Стамбула вже почав переговори зі "джмелями" щодо івуарійця, також тривають обговорення і з самим форвардом.

Керівництво Бешикташа зробить усе можливе, щоб перехід відбувся.

Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 10 млн євро.

Себастьян Алле записав на свій рахунок три забиті м'ячі й одну результативну передачу в 19 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах у минулій кампанії.