Дортмундський клуб готовий продати форварда.
СЕБАСТЬЯН АЛЛЕ, GETTY IMAGES
02 липня 2024, 15:24
Нападник Боруссії Себастьян Алле може продовжити кар'єру в Туреччині.
30-річний футболіст став трансферною метою Бешикташа. За відомостями журналіста Руді Галетті, клуб зі Стамбула вже почав переговори зі "джмелями" щодо івуарійця, також тривають обговорення і з самим форвардом.
Керівництво Бешикташа зробить усе можливе, щоб перехід відбувся.
Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 10 млн євро.
Себастьян Алле записав на свій рахунок три забиті м'ячі й одну результативну передачу в 19 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах у минулій кампанії.