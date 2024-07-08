Туреччина

Моурінью продовжує формувати склад на сезон.

Марокканський нападник андалузької Севільї Юссеф Ен-Несірі провів черговий результативний сезон та довів особисті показники до 20 голів та трьох гольових передач у 41 матчі.

Усе це 27-річному виконавцю вдалось зробити в складі дуже проблемного колективу, тож, як і рік тому, він готовий спробувати щось нове у своїй професійній кар’єрі.

Проте минулого літнього трансферного вікна серед претендентів на Ен-Несірі були клуби калібром вище за, наприклад, турецький Фенербахче, який останніми днями активізувався в перемовинах.

Повідомляється, що новий головний тренер "канарок" Жозе Моурінью особисто просуває цей трансфер, і сторони вже почали обговорювати питання майбутньої зарплати Ен-Несірі у Фенері.

Вартість трансферу Ен-Несірі за рік до завершення контракту наразі оцінюють у 10 млн євро.