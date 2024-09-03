Туреччина

Український хавбек може переїхати до Туреччини.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що центральний півзахисник Віктор Коваленко залишив бергамську Аталанту на правах вільного агента.

Як повідомляє Konya'nın Sesi, 28-річний українець може перебратися до турецької Суперліги.

За інформацією джерела, з Коваленком зв'язався Коньяспор, проте турецька команда має певні сумніви через брак ігрового часу у Віктора, який у минулому сезоні виступав на правах оренди за Емполі.

Зазначається, що Коньяспор повернеться до кандидатури українця, коли посилить лінію оборони.

У минулій кампанії Віктор Коваленко провів за Емполі 17 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.