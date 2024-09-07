Хорватський і чеський гравці посилили склад Касимпаші.
Йосип Брекало, фото Касимпаша
07 вересня 2024, 18:48
Турецька Касимпаша на своєму офіційному сайті оголосила про переходи двох гравців Фіорентини.
Лівого вінгера Йосипа Брекало стамбульці придбали, тоді як атакуючий півзахисник Антонін Барак був орендований до кінця сезону-2024/25 із правом викупу.
На рахунку 26-річного хорвата Брекало 1 гол у 29 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Протягом другої половини минулої кампанії він виступав за Хайдук на правах оренди (16М, 2Г, 8А).
На рахунку 29-річного чеха Барака 13 результативних ударів і 4 гольові передачі у 81 поєдинку за "лілій" у всіх турнірах.