Туреччина

Хорватський і чеський гравці посилили склад Касимпаші.

Турецька Касимпаша на своєму офіційному сайті оголосила про переходи двох гравців Фіорентини.

Лівого вінгера Йосипа Брекало стамбульці придбали, тоді як атакуючий півзахисник Антонін Барак був орендований до кінця сезону-2024/25 із правом викупу.

На рахунку 26-річного хорвата Брекало 1 гол у 29 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Протягом другої половини минулої кампанії він виступав за Хайдук на правах оренди (16М, 2Г, 8А).

На рахунку 29-річного чеха Барака 13 результативних ударів і 4 гольові передачі у 81 поєдинку за "лілій" у всіх турнірах.