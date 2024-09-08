Туреччина

Сербський хавбек залишить Ювентус на правах оренди з правом викупу.

Крайній півзахисник туринського Ювентуса Філіп Костич продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 31-річний серб вирішив приєднатися до Фенербахче, куди він вирушить вже найближчим часом.

Зазначається, що Ювентус дав "зелене світло" на перехід Філіпа до команди Жозе Моурінью, який відбудеться на правах оренди з правом викупу на постійній основі.

У минулому сезоні Філіп Костич провів за "стару синьйору" 33 матчі у всіх турнірах, в яких він віддав 4 результативні передачі.