Серб має перебратися до чемпіонату Туреччини.
Філіп Костич, Getty Images
08 вересня 2024, 21:47
Фенербахче досяг принципової домовленості з Ювентусом щодо трансферу лівого півзахисника Філіпа Костича, передає офіційний сайт турецького клубу.
Повідомляється, що 31-річного серба запросили до Стамбула для проходження медогляду та подальших переговорів. Контракт гравця з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2026 року.
У минулому сезоні Костич узяв участь у 33 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 4 асистами. Новий керманич туринців Тіаго Мотта на Філіпа не розраховує.
Зазначимо, що в ході поточної кампанії Фенербахче гратиме в Лізі Європи УЄФА.