Туреччина

Серб має перебратися до чемпіонату Туреччини.

Фенербахче досяг принципової домовленості з Ювентусом щодо трансферу лівого півзахисника Філіпа Костича, передає офіційний сайт турецького клубу.

Повідомляється, що 31-річного серба запросили до Стамбула для проходження медогляду та подальших переговорів. Контракт гравця з "б'янконері" розраховано до кінця червня 2026 року.

У минулому сезоні Костич узяв участь у 33 матчах Ювентуса в усіх турнірах, відзначившись 4 асистами. Новий керманич туринців Тіаго Мотта на Філіпа не розраховує.

Зазначимо, що в ході поточної кампанії Фенербахче гратиме в Лізі Європи УЄФА.