Туреччина

Нігерієць оцінив себе у крупну суму.

Віктор Осімген заявив, що коштує понад 100 мільйонів євро.

Раніше 25-річного нападника відправили в оренду з Наполі в Галатасарай на тлі зриву переходів у Челсі й Аль-Ахлі. У минулому сезоні Серії А нігерієць провів 25 матчів і забив 15 голів.

"Я коштую понад 100 мільйонів євро, тому що в сучасному футболі мало гравців із такими характеристиками й успіхами, як у мене. Я знаю, який внесок можу зробити.

Є люди, які не згодні з такою ціною — це нормально, у кожного своя думка", — сказав Віктор Осімген.

У 25-річного нігерійця один трофей у дорослому футболі — перемога в Серії А сезону-2022/23.