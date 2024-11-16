Туреччина

Нігерійцю подобається на берегах Босфору.

Нападник італійського Наполі Віктор Осімген, який виступає в нинішньому сезоні за Галатасарай на правах оренди, не виключає можливості переходу в стамбульський клуб на постійній основі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 25-річному нігерійцю комфортно в Стамбулі, йому подобається бути улюбленцем фанатів "левів". Також у Осімгена багато друзів в команді.

Зі свого боку, Галатасарай докладає серйозних зусиль із метою залишити нападника в клубі після завершення орендної угоди.

Чинний контракт гравця з Наполі розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай дев'ять матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.