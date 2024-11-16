Туреччина

Бразилець висловився про дискримінацію в сучасному суспільстві.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Фред, який зараз захищає кольори турецького Фенербахче, висловився на тему расизму. Цитує 31-річного бразильця офіційний сайт УЄФА.

"Жахливо, що це все ще відбувається у 2024 році. Але не можна думати, що ми завжди жертви. Нам потрібно об'єднуватися, незалежно від кольору шкіри, раси, релігії. Ми всі однакові, ми всі люди.

Футбол — потужний вид спорту в цьому плані. Всі люблять футбол, він охоплює весь світ. Давайте всі боротися за викорінення расизму. Послання футболістів дійде до багатьох людей.

Деякі люди трохи розумово відсталі й підтримують расизм, але я вірю, що разом, як людство, ми рухаємося в правильному напрямку. Вірю, що в найближчому майбутньому ми більше не почуємо про расизм — але поки цього не сталося, потрібно боротися, триматися разом і бути сильними", — сказав Фред.

Цього сезону Фред відіграв за Фенербахче 14 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.