Туреччина

Все залежить від рішення словацького центрбека.

Центральний захисник Парі Сен-Жермен Мілан Шкрініар із великою ймовірністю залишить Париж у січні цього року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Галатасарай вже зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо оренди 29-річного словака

Турецький клуб чекає, поки Шкрініар прийме остаточне рішення щодо майбутнього клубу, до якого він хоче приєднатися.

У цьому сезоні словацький центрбек зіграв на клубному рівні лише 381 хвилину в п'яти матчах.