Все залежить від рішення словацького центрбека.
Мілан Шкрініар, Getty Images
01 січня 2025, 15:00
Центральний захисник Парі Сен-Жермен Мілан Шкрініар із великою ймовірністю залишить Париж у січні цього року.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Галатасарай вже зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо оренди 29-річного словака
Турецький клуб чекає, поки Шкрініар прийме остаточне рішення щодо майбутнього клубу, до якого він хоче приєднатися.
У цьому сезоні словацький центрбек зіграв на клубному рівні лише 381 хвилину в п'яти матчах.