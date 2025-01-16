Туреччина

Норвежець може почати тренувати в чемпіонаті Туреччини.

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер незабаром може повернутися до роботи. Норвезький фахівець веде переговори з Бешикташем.

Сторони ось-ось домовляться про співпрацю — обговорення перебувають на завершальній стадії, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що наставник підпише з турецьким клубом контракт на півтора року.

Уле Гуннар Сульшер обіймав посаду головного тренера Манчестер Юнайтед із грудня 2018-го до листопада 2021 року. Відтоді він не повертався до тренерської діяльності.

Бешикташ розташовується на шостому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 30 набраними очками після 18 турів.