Туреччина

Турецький клуб заплатить Вулвергемптону 2,5 млн фунтів стерлінгів.

Центральний півзахисник Вулвергемптона Маріо Леміна до закриття трансферного вікна стане гравцем Галатасарая, за який він виступав протягом сезону-2019/20.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, турецький гранд узгодив із "вовками" трансфер 31-річного габонця.

За інформацією джерела, Галатасарай заплатить 2,5 мільйони фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Маріо Леміна провів 19 матчів, в яких він забив один гол та віддав три асисти.