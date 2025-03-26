Туреччина

Український вінгер розповів про перехід до турецького клубу та свої амбіції.

Крайній нападник Олександр Зубков прокоментував свою адаптацію в турецькому Трабзонспорі та поділився першими враженнями від перебування у новому клубі.

"Звичайно, я почуваюся чудово. Як і будь-якому гравцю, мені потрібно адаптуватися якнайшвидше. Тут багато іноземних футболістів, але мені також дуже допомагають турецькі гравці. Крок за кроком, день за днем ​​я почуваюся все комфортніше. Я зіграв багато матчів у Лізі чемпіонів і тепер хочу використати свій досвід тут, щоб зробити свій внесок у команду.

Це був тривалий процес. Як тільки мій агент повідомив мені, що клуб виявляє до мене інтерес, я відразу ж написав Арсенію Батагову і розпитав його про все, що стосується клубу, його інфраструктури та полів.

Я раніше чув, що Трабзонспор – великий клуб. Я також знав, що вони чемпіони, а це говорить про те, що клуб має великі цілі. Протягом усієї своєї кар'єри я завжди грав на найвищому рівні, і це робить мене щасливим. Я хочу продовжити цю традицію і тут", — цитує слова Олександра Зубкова Gunebakis.

Нагадаємо, що Олександр Зубков приєднався до Трабзонспора з Шахтаря на початку лютого. В складі турецької команди він вже провів сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.