Туреччина

Підопічні Фатіха Текке фінішують не вище сьомої сходинки турнірної таблиці.

Трабзонспор у рамках 37-го туру чемпіонату Туреччини-2024/25 приймав Самсунспор.

Правий вінгер Олександр Зубков (грав на позиції атакувального півзахисника) і центральний нападник Данило Сікан грали з перших хвилин матчу, тоді як центральний захисник Арсеній Батагов наразі травмований.

Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, але після замін Сікана (46') й Зубкова (81') у другій половині протистояння попереду були вже господарі поля. Проте, втримати вольову перемогу їм не вдалося через пропущений на передостанній хвилині основного часу гол.

Трабзонспор із 48-ма очками після 35-ти зіграних поєдинків іде сьомим у турнірній таблиці. Наступної неділі, 1 червня, підопічні Фатіха Текке гостюватимуть у 14-го Антальяспора (останній матч сезону-2024/25).

Трабзонспор — Самсунспор 2:2

Голи: Мальєйру, 86, 88 — Килинч, 27, Муанділмаджі, 89