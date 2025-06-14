Туреччина

Данський правий захисник привернув увагу клубів з Бундесліги.

22-річний данський захисник Єліас Єлерт може стати однією з втрат Галатасарая в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, гравець є потенційним кандидатом на вихід із клубу найближчим часом.

Єлерт уже отримав запити від кількох клубів Бундесліги, зацікавлених у його послугах.

Незважаючи на те, що його контракт із Галатасараєм діє до 2029 року, турецький гранд готовий вислухати пропозиції, якщо вони відповідатимуть ринковій оцінці гравця.