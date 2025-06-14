Фенербахче активно працює над підписанням досвідченого англійського захисника Кайла Вокера.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, клуб із Туреччини вже веде переговори з Манчестер Сіті та запропонував футболісту контракт, розрахований до 2027 року.

Нагадаємо, що другу половину сезону Кайл Вокер провів в оренді у Мілані, проте, схоже, "россонері" не викуповуватимуть контракт 35-річного англійця.

У минулому сезоні Кайл Вокер провів 34 матчі, в яких він заробив 4 попередження.