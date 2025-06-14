Турецький гранд пропонує захиснику Манчестер Сіті контракт до 2027 року.
Кайл Вокер, Getty Images
14 червня 2025, 16:50
Фенербахче активно працює над підписанням досвідченого англійського захисника Кайла Вокера.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, клуб із Туреччини вже веде переговори з Манчестер Сіті та запропонував футболісту контракт, розрахований до 2027 року.
Нагадаємо, що другу половину сезону Кайл Вокер провів в оренді у Мілані, проте, схоже, "россонері" не викуповуватимуть контракт 35-річного англійця.
У минулому сезоні Кайл Вокер провів 34 матчі, в яких він заробив 4 попередження.