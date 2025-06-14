Туреччина

Турецький гранд пропонує захиснику Манчестер Сіті контракт до 2027 року.

Фенербахче активно працює над підписанням досвідченого англійського захисника Кайла Вокера.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, клуб із Туреччини вже веде переговори з Манчестер Сіті та запропонував футболісту контракт, розрахований до 2027 року.

Нагадаємо, що другу половину сезону Кайл Вокер провів в оренді у Мілані, проте, схоже, "россонері" не викуповуватимуть контракт 35-річного англійця.

У минулому сезоні Кайл Вокер провів 34 матчі, в яких він заробив 4 попередження.