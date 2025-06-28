Туреччина

Форвард за пів року став великою фігурою на Близькому Сході.

Колумбійський нападник Джон Дуран узимку цього року долучився до аравійського Ан-Насра з бірмінгемської Астон Вілли за вражаючі 77 млн євро.

І вже за пів року після цього можна впевнено говорити про те, що цей трансфер таки чогось вартував — 12 голів у 18 матчах від 21-річного виконавця.

Однак від самого початку було зрозуміло, що вояж на Близький Схід на самому початку кар’єри є лише проміжним кроком для футболіста.

І цей період перебування у Саудівської Аравії може виявитись для Дурана в підсумку надзвичайно коротким.

Турецький Фенербахче напередодні зробив Ан-Насру пропозицію щодо оренди гравця.

"Канарки" зі свого боку пропонують 10 млн євро річної зарплатню футболіста, тоді як його клуб отримає 7 млн євро за оренду.

Загалом за сезон на рахунку Джона 47 матчів та 24 голи.