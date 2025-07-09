Туреччина

Гравець повідомив клуб про бажання повернутись на батьківщину.

Професійна кар’єра та життя турецького півзахисника Оркуна Кекчю складається таким чином, що він уже встиг заробити собі пристойне ім’я на європейській футбольній мапі, але при цьому жодної миті не провів у рідній країні за виступами в складі місцевих клубів.

Бо народився 24-річний виконавець у нідерландському місті Гарлем, і зрештою транзитом через Гронінген та Феєнорд опинився у лісабонській Бенфіці влітку 2023 року за 29,7 млн євро.

Цей перехід спочатку розглядався як трамплін для гравця до більших викликів, але вже друге літо поспіль ніхто не наважується викласти за футболіста бодай 50 млн євро, які хотіла б отримати за нього Бенфіка.

А тут ще й ЗМІ стало відомо, що Кекчю звернувся до керівництва клубу після виступів команди Бруну Лажи на Клубному чемпіонаті світу-2025 із проханням про трансфер.

І не абикуди, а конкретно до турецького Бешикташа.

Наразі клуби поміж собою намагаються вирішити, як одночасно й бажання футболіста виконати, і лісабонських "орлів" не залишити в збитках після продажу їхнього гравця.

Очікувана пропозиція Бешикташа — 20-25 млн євро.

Кекчю в минулому сезоні забив 12 голів та віддав 11 гольових передач за 55 матчів.