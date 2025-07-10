Туреччина

Турецький клуб орендує гравця Бенфіки на сезон.

Оркун Кекчю продовжить кар'єру в Туреччині — 24-річний півзахисник переходить до Бешикташа з Бенфіки на правах оренди з обов’язковим правом викупу. Контракт буде підписано вже цієї суботи на стадіоні турецького клубу.

Футболіст, який раніше був капітаном роттердамського Фейєноорда, вже у п’ятницю прибуде до Стамбула. Як і у попередніх клубах, Кекчю виступатиме під десятим номером.

Бешикташ зобов’язується повністю викупити контракт Кекчю після завершення сезону. Сума угоди складе 30 мільйонів євро, які буде виплачено кількома частинами. Нагадаємо, Бенфіка придбала півзахисника у Фейєноорда за 25 мільйонів євро, плюс бонуси. Через структуру трансферу нідерландський клуб не отримає обіцяні 25% від перепродажу, однак збереже компенсацію за підготовку гравця — близько 1,2 мільйона євро.

Для Кекчю це не просто кар'єрне рішення — з дитинства він уболівав за Бешикташ, а тепер стане його найдорожчим турецьким гравцем у національному чемпіонаті. За два сезони у Бенфіці він провів 98 матчів, забив 19 голів і зробив 22 асисти.