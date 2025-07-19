Туреччина

Іспанський плеймейкер остаточно залишить ПСЖ цього літа.

Атакуючий півзахисник Марко Асенсіо стане гравцем Фенербахче у це літнє трансферне вікно.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, угода з Парі Сен-Жермен завершена та незабаром буде підтверджена на офіційному рівні.

За інформацією джерела, сума трансферу 29-річного іспанця складе 10 млн євро, а сам футболіст підписав контракт до 2028 року із зарплатою 9 млн євро на рік.

Попри чутки, жодних серйозних переговорів між міланським Інтером та Асенсіо не було. Іспанський гравець віддав перевагу турецькому клубу, яким керує Жозе Моурінью.

Асенсіо приєднався до ПСЖ у 2023 році, але не зміг закріпитися в основному складі паризького гранда. Він зміг проявити себе у другій половині минулого сезону, виступаючи на правах оренди за Астон Віллу: 21 матч, 8 голів та 1 асист.