Туреччина

Інтерес до півзахисника проявили клуби Іспанії, Нідерландів, Англії та Серії А.

Ніколо Дзаніоло повернувся до Галатасарая та вражає на передсезонних зборах, але його майбутнє в Туреччині залишається під питанням. За даними TuttoMercatoWeb, на 25-річного італійця претендують Вільярреал, Реал Ов’єдо, Сандерленд, ПСВ та кілька клубів із Серії А.

Дзаніоло приєднався до Галатасарая з Роми у 2022 році за 15 млн євро та відзначився п’ятьма голами у 10 матчах Суперліги. Втім, наступні оренди в Астон Віллі, Аталанті й Фіорентині були невдалими. Наразі півзахисник готується до нового сезону в складі турецького клубу, але не виключено, що цього літа він знову змінить команду.