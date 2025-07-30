Словацький центрбек прибув до Стамбулу для підписання контракту з турецьким грандом.
Мілан Шкрініар, Getty Images
30 липня 2025, 21:48
Фенербахче офіційно повідомив про прибуття центрального захисника Мілана Шкрініара до Стамбула для проходження медогляду та фіналізації повноцінного трансферу з Парі Сен-Жермен.
30-річний центрбек приєднується до команди Жозе Моурінью на постійній основі після оренди у другій половині минулої кампанії, в якій він провів за Фенербахче 23 матчі, забив 3 голи та віддав 2 асисти.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ПСЖ заробить на продажі Шкрініара 7 млн євро із потенційними бонусами, які можуть збільшити загальну суму трансферу до 10 млн. Сам футболіст був зацікавлений виключно в переході до Фенербахче.
Очікується, що завершення формальних юридичних питань Шкрініар одразу приєднається до турецького клубу для підготовки до нового сезону.