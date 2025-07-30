Туреччина

Словацький центрбек прибув до Стамбулу для підписання контракту з турецьким грандом.

Фенербахче офіційно повідомив про прибуття центрального захисника Мілана Шкрініара до Стамбула для проходження медогляду та фіналізації повноцінного трансферу з Парі Сен-Жермен.

30-річний центрбек приєднується до команди Жозе Моурінью на постійній основі після оренди у другій половині минулої кампанії, в якій він провів за Фенербахче 23 матчі, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Milan Skriniar, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/mBc9qW3gBB — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, ПСЖ заробить на продажі Шкрініара 7 млн євро із потенційними бонусами, які можуть збільшити загальну суму трансферу до 10 млн. Сам футболіст був зацікавлений виключно в переході до Фенербахче.

Очікується, що завершення формальних юридичних питань Шкрініар одразу приєднається до турецького клубу для підготовки до нового сезону.