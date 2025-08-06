Лестер жодним чином не заважав відходу гравця.
Вілфрід Ндіді, Getty Images
06 серпня 2025, 09:14
Нігерійський опорний півзахисник Вілфрід Ндіді виступає в складі англійського Лестера вже дев’ятий рік, проте цього літа його каденція в цьому клубі добігає до завершення.
"Лиси" вирішили відпустити 28-річного виконавця за два роки до завершення контракту, проте, звичайно, за пристойні гроші.
У підсумку турецький Бешикташ прийшов із пропозицією в 13 млн євро за футболіста з 220 матчами, сімома голами та 14 гольовими передачами в АПЛ та доволі швидко домовився про його перехід.
Сьогодні, 6 серпня, о 14:00 за місцевим часом, літак із Ндіді має приземлитись у Стамбулі, після чого трансфер можна вважати офіційно закритим.
У минулому сезоні Вілфрід відіграв 30 матчів, забив один м’яч та віддав п’ять асистів.