Туреччина

Лестер жодним чином не заважав відходу гравця.

Нігерійський опорний півзахисник Вілфрід Ндіді виступає в складі англійського Лестера вже дев’ятий рік, проте цього літа його каденція в цьому клубі добігає до завершення.

"Лиси" вирішили відпустити 28-річного виконавця за два роки до завершення контракту, проте, звичайно, за пристойні гроші.

У підсумку турецький Бешикташ прийшов із пропозицією в 13 млн євро за футболіста з 220 матчами, сімома голами та 14 гольовими передачами в АПЛ та доволі швидко домовився про його перехід.

Сьогодні, 6 серпня, о 14:00 за місцевим часом, літак із Ндіді має приземлитись у Стамбулі, після чого трансфер можна вважати офіційно закритим.

У минулому сезоні Вілфрід відіграв 30 матчів, забив один м’яч та віддав п’ять асистів.