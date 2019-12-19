Каштру посетил матч Бенфики

Лига Европы

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру просматривал матч Кубка Португалии.

Луиш Каштру присутствовал на матче Бенфика – Брага, сообщает A Bola. В этом поединке хозяева сумели обыграть гостей (2:1) и вышли в 1/4 Кубка Португалии.

Напомним, что Бенфика – соперник Шахтера по 1/16 Лиги Европы. Первый поединок состоится 20 февраля, а ответный – 27 февраля.

Отметим, что первая игра пройдет в Харькове.