Каштру посетил матч Бенфики

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру просматривал матч Кубка Португалии.
ЛУИШ КАШТРУ, ФОТО: ФК ШАХТЕР
19 декабря 2019, 19:59
Луиш Каштру присутствовал на матче Бенфика – Брага, сообщает A Bola. В этом поединке хозяева сумели обыграть гостей (2:1) и вышли в 1/4 Кубка Португалии.
Напомним, что Бенфика – соперник Шахтера по 1/16 Лиги Европы. Первый поединок состоится 20 февраля, а ответный – 27 февраля.
Отметим, что первая игра пройдет в Харькове.
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