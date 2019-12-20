Беседин не прошел допинг-тест и отстранен от футбола

У форварда Динамо Артема Беседина серьезные неприятности.
Артем Беседин, фк Динамо
20 декабря 2019, 17:26
Как стало известно Football.ua из достоверных источников, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы Мальме — Динамо (4:3), который состоялся в Швеции 29 ноября.
УЕФА начал расследование по данному событию. Накануне в офис Динамо пришло официальное письмо от организации.
Более того, УЕФА тут же отстранил Беседина на 30 дней от любой деятельности, связанной с футболом. Также УЕФА обязал клуб уведомить игрока об этой новости.
В ближайшее время столичный клуб должен выбрать день, в который будет назначено слушание. Ясность по делу наступит не позднее 17-го января — это финальная дата, до которой возможно рассмотрение вопроса.
На данный момент это все подробности и сейчас неизвестно, что именно якобы принимал Беседин.
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