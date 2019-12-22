Лига Европы

Защитник Шахтера Додо избежал дополнительного наказания со стороны УЕФА.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что Додо не будет дополнительно наказан за удаление в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

21-летний футболист был удален за грубую игру, и этот эпизод рассматривался отдельно. Тем не менее, дисциплинарный комитет УЕФА оставил обычное наказание в силе.

Таким образом, Додо пропустит один матч – против Бенфики в Лиге Европы.

Матч Шахтер — Бенфика состоится 20 февраля 2020 года в 19:55 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.