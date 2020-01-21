Лига Европы

Защитник Бенфики Алехандро Гримальдо рассчитывает на успешность выступлений в Лиге Европы.

Алехандро Гримальдо надеется, что его команда преуспеет во втором по значимости еврокубковом турнире.

"Бенфика – сильная команда, с хорошей академией, но отличные игроки покидают нас, а этому трудно противостоять".

"Другие клубы платят много, но мы хорошо усиливаемся и надеемся пройти как можно дальше в Лиге Европы", — приводит слова Гримальдо Marca.

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы противостоять клубу из Лиссабона будет Шахтер.

Матч Шахтер — Бенфика состоится 20 февраля 2020 года в 19:55 по киевскому времени.

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