Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединков плей-офф второго по значимости европейского кубка.

После зимней паузы команды возвращаются к борьбе за кубок Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Первый матчи должны прояснить расклад в дуэлях команд и обозначить фаворитов на выход в следующий раунд.

Брюгге – Манчестер Юнайтед

Четверг, 20 февраля, 19:55. Брюгге, Ян Брейдел. Арбитр – Алексей Кульбаков (Беларусь). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Брюгге начинал сезон в Лиге чемпионов и опустился в ЛЕ из "группы смерти" с участием Реала и ПСЖ. Однако соперник в первой стадии плей-офф выпал бельгийскому клубу ничуть не проще. МЮ же давно не претендует на чемпионский титул в Англии, а потому может сосредоточить свои силы на обеспечении места в топ-4 и борьбе за еврокубок.

Команда Оле-Гуннара Солскьера подходит к этому матчу с определенными кадровыми проблемами, однако она по-прежнему остается фаворитом противостояния и должна обеспечивать положительный для себя результат.

Ориентировочные составы:

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели – Диатта, Ванакен, Вормер, Рикка – Деннис, Крменчик.

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Дало, Джонс, Магуайр, Уильямс – Мактоминей, Перейра – Гринвуд, Фернандеш, Джеймс – Игало.

Не сыграют: Погба, Рашфорд (оба – МЮ).

Под вопросом: Линделеф, Мактоминей, Таунзебе.

прогноз 0:1

Лудогорец – Интер

Четверг, 20 февраля, 19:55. Разград, Лудогорец Арена. Арбитр – Карлос дель Серро (Испания).

Интер не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и теперь будет вынужден довольствоваться выступлениями в Лиге Европы. Состав миланского клуба позволяет ему вести борьбу на два фронта, но завоевание скудетто наверняка остается приоритетной задачей для Антонио Конте и его игроков.

Лудогорец не без проблем прошел групповой этап ЛЕ, но теперь пробиться в следующий раунд ему будет невероятно сложно.

Ориентировочные составы:

Лудогорец: Илиев – Сисиньо, Григоре, Форстер, Недяльков – Баджи, Андрианантенаина – Лукоки, Марселиньо, Вандерсон – Кесеру.

Интер: Паделли – Д'Амброзио, Бастони, де Врей – Мозес, Барелла, Валеро, Бираги – Санчес, Эриксен – Мартинес.

Не сыграют: Гальярдини (Интер).

прогноз 0:1

Айнтрахт – Зальцбург

Четверг, 20 февраля, 19:55. Франкфурт, Коммерцбанк-Арена. Арбитр – Али Палабийик (Турция).

Зальцбург стал приятным сюрпризом на групповой стадии Лиги чемпионов. Однако в январе "быки" продали своих лидеров Такуми Минамино и Эрлига Холанда, и теперь продолжать борьбу в Лиге Европы команде будет значительно сложнее. Айнтрахт же проводит более слабый сезон по сравнению с предыдущим и вряд ли сможет добиться того же успеха в Лиге Европы. Потому можно сказать, что шансы команд на данный момент выглядят примерно равными.

Ориентировочные составы:

Айнтрахт: Трапп – да Коста, Абрахам, Хинтерэггер, Ндика – Соу, Роде – Чандлер, Камада, Костич – Силва.

Зальцбург: Станкович – Вебер, Рамальо, Онгуене – Фаркаш, Юнузович, Окугава, Мвепу, Ульмер – Дака, Хи Чхан.

Не сыграют: Русс, Торро – Вальке, Бернеде, Диарра.

Под вопросом: Фернандес (Айнтрахт).

прогноз 1:1

Хетафе – Аякс

Четверг, 20 февраля, 19:55. Хетафе, Колозеум Альфонсо Перес. Арбитр – Рудди Буке (Франция).

Пара Хетафе – Аякс может стать одной из самых интересных на этой стадии. Испанский клуб уверенно прошел групповую стадию ЛЕ, но еще более впечатляющими выглядят успехи команды в Примере, где она на данный момент занимает третью строчку. Амстердамский клуб же до последнего претендовал на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но уступил Валенсии (0:1) и теперь оказался в Лиге Европы, где может замахнуться и на более высокие задачи.

Ориентировочные составы:

Хетафе: Чичисола – Суарес, Гонсалес, Даконам, Оливера – Портильо, Фажр, Тимор, Кенеди – Родригес, Мата.

Аякс: Онана – Мазрауи, Мартинес, Блинд, Тальяфико – ван де Беек, Альварес – Тадич, Зийех, Бабель – Хунтелаар.

Не сыграют: Вельтман, Схюрс, Лабьяд, Промес, Нерес.

Под вопросом: Антунеш (Хетафе).

прогноз 1:1

Спортинг Л – Истанбул Башакшехир

Четверг, 20 февраля, 19:55. Лиссабон, Жозе Альваладе. Арбитр – Энтони Тейлор (Англия).

Спортинг и Исталбул начали борьбу в Лиге Европы на групповой стадии. И если "львы" вышли в плей-офф без проблем, лишь уступив первое место ЛАСКу, то турецкий клуб гарантировал выход лишь в последнем туре благодаря выездной победе над гладбахской Боруссией.

Истанбул ведет борьбу за чемпионский титул в Турции, а вот для португальцев Лига Европы может стать единственной возможностью спасти не слишком успешный сезон.

Ориентировочные составы:

Спортинг Л: Машимиану – Ристовски, Илори, Нету, Коатес, Акунья – Кабрал, Вендел, Батталья, Камашу – Шпорар.

Истанбул Башакшехир: Гюнок – Кайсара, Епуряну, Шкртел, Клиши – Виска, Текдемир, Кахвечи, Элиа – Кривелли, Ба.

Не сыграют: Матье, Феллипе, Рибейро – Топал.

прогноз 1:1

Копенгаген – Селтик

Четверг, 20 февраля, 19:55. Копенгаген, Телла Паркен. Арбитр – Сергей Карасев (Россия).

Копенгаген был тем клубом, который не позволил киевскому Динамо выйти из группы, хотя обе встречи между командами завершились со счетом 1:1. Селтик же выиграл довольно непростую группу с Клужем, Лацио и Ренном.

Шотландский клуб выглядит предпочтительнее в этой дуэли и может уже в первой встрече сделать серьезную заявку на выход в следующий раунд.

Ориентировочные составы:

Копенгаген: Джонссон – Варела, Папаньяннопулос, Нельссон, Бенгтссон – Йенсен, Стаге, Зека, Дарами – Сотириу, Сантос.

Селтик: Форстер – Айер, Жулльен, Шимунович – Форрест, Макгрегор, Браун, Нтчам, Тэйлор – Гриффитс, Эдуар.

Не сыграют: Бойлессен, Мудражия, Фишер, Винд – Джонстон.

прогноз 0:1

Клуж – Севилья

Четверг, 20 февраля, 19:55. Клуж, Константин Рэдулеску. Арбитр – Дениз Айтекин (Германия).

Севилья практически безупречно прошла групповой этап, лишь в последнем туре потерпев минимальное поражение от АПОЭЛа. Клуж же оставил позади себя Лацио и Ренн и лишь на один пункт набрал меньше Селтика, которого все же обыграл в финальном туре со счетом 2:0.

Севилья выглядит фаворитом этой пары, и дальнейшая судьба румынского клуба будет зависеть от того, насколько успешно он проведет первую встречу.

Ориентировочные составы:

Клуж: Арлаускис – Бурка, Боли, Винисиус, Камора – Джокович, Бордеяну, Иту – Дяк, Омрани, Костаче.

Севилья: Буну – Посо, Гомес, Кунде, Эскудеро – Васкес, Гудель, Хордан – Сусо, Эн-Несири, Эль Хаддади.

Не сыграют: Торрес, Каррису.

прогноз 1:2

Рома – Гент

Четверг, 20 февраля, 22:00. Рим, Олимпико. Арбитр – Георги Кабаков (Болгария).Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Противостояние Ромы и Гента будет интересным как для украинских болельщиков, так и для нейтральных. Бельгийский клуб с внушительным украинским легионом будет противостоять команде бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки. К сожалению, "буйволы" не смогут рассчитывать на нападающего Романа Яремчука, который восстанавливается после операции на ахилле.

Команды встречались между собой в квалификации Лиги Европы в 2009 году, и тогда разгромную победу праздновали римляне. Сумеет ли Гент реабилитироваться за ту неудачу?

Ориентировочные составы:

Рома: Лопес – Сантон, Фасио, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Варету – Клюйверт, Пасторе, Мхитарян – Джеко.

Гент: Камински – Люстиг, Нгаду-Нгаджи, Пластун, Асаре – Оджиджа-Офое, Овусу, Кумс – Давид – Депуатр, Ниангбо.

Не сыграют: Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара – Яремчук.

прогноз 0:1

Олимпиакос – Арсенал

Четверг, 20 февраля, 22:00. Пирей, Караискакис. Арбитр – Феликс Цвайер (Германия). Трансляция в записи на телеканале Футбол 2.

Олимпиакос, в отличие от Арсенала, принимал участие в групповом этапе ЛЧ, но особых успехов в квартете с Баварией и Тоттенхэмом добиться не сумел. В этом противостоянии букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение лондонскому клубу, но оценивают шансы команд, особенно в первом матче, как примерно равные.

В минувшем десятилетии команды трижды играли на групповой стадии Лиги чемпионов, и стоит отметить, что в каждой из дуэлей греческий клуб непременно одерживал по одной победе.

Ориентировочные составы:

Олимпиакос: Са – Элабделлауи, Сиссе, Семеду, Цимикас – Масурас, Камара, Бухалакис, Ловера – Эль-Араби, Хассан.

Арсенал: Лено – Мэйтленд-Найлз, Сократис, Мустафи, Колашинац – Торрейра, Себальос – Пепе, Уиллок, Мартинелли – Ляказетт.

Не сыграют: Судани – Соареш, Чемберс, Тирни, Нельсон.

Под вопросом: Мари.

прогноз 0:1

Вольфсбург – Мальме

Четверг, 20 февраля, 22:00. Вольфсбург, Фольксваген Арена. Арбитр – Гедиминас Мажейка (Литва).

Вольсбург и Мальме на групповой стадии встречались с украинскими клубами и оказались более успешными. Теперь одна из команд будет вынуждена прекратить борьбу на стадии 1/16 финала. На стороне немецкого клуба в этой дуэли будет то, что Бундеслига находится в полном разгаре и футболисты имеют регулярную игровую практику, а вот в Швеции новый сезон еще не стартовал.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Кнохе, Понграчич, Руссийон – Герхардт, Гилавоги, Арнольд – Виктор, Вегхорст, Брекало.

Мальме: Далин – Нильсен, Сафари, Бенгтссон – Ларссон, Левички, Бахиру, Кристиансен, Рикс – Розенберг, Телин.

Не сыграют: Виллиам, Камачо.

прогноз 1:0

АПОЭЛ – Базель

Четверг, 20 февраля, 22:00. Никосия, ГСП. Арбитр – Орель Гринфельд (Израиль).

АПОЭЛ хорошо прошел групповую стадию Лиги Европы и даже минимально обыграл в последнем туре Севилью. Теперь же киприотам предстоит сразиться с проверенным еврокубковым бойцом в лице Базеля. Исход дуэли будет зависеть от того, насколько успешно команда выступит в первом матче на своем поле.

прогноз 0:0

АЗ – ЛАСК

Четверг, 20 февраля, 22:00. Алкмар, АФАС. Арбитр – Маттиас Гестраниус (Финляндия).

ЛАСК попал в еврокубки впервые с 2000 года, однако выступление австрийской команды на групповом этапе было очень даже успешным, ведь она смогла выиграть группу со Спортингом Л, ПСВ и Русенборгом. Теперь же "черно-белым" предстоит встретиться с еще одним нидерландским клубом, который финишировал на второй строчке в группе вслед за Манчестер Юнайтед.

Удастся ли ЛАСКу продолжить свой успешный путь в этой еврокубковой кампании?

прогноз 1:0

Байер – Порту

Четверг, 20 февраля, 22:00. Леверкузен, Бай-Арена. Арбитр – Славко Винчич (Словения).

Пожалуй, дуэль Байера и Порту выглядит наиболее громкой и равной по именам на стадии 1/16 финала.

Португальский клуб начал еврокубковую осень в Лиге Европы, где хоть и с некоторыми проблемами, но выиграл группу, а Байер финишировал на третьей строчке в ЛЧ, пропустив вперед Ювентус и Атлетико. "Фармацевты" набрали впечатляющую форму в Бундеслиге и претендуют на место в топ-4, а "драконы" ведут борьбу за титул с Бенфикой и лишь на один пункт уступают лидеру, причем смогли обыграть его в недавнем матче (3:2).

Встреча на Бай-Арене будет первой в истории команд, хоть они и являются постоянными еврокубковыми участниками.

Ориентировочные составы:

Байер: Градецки – Та, Бендер, Тапсоба – Беллараби, Амири, Бендер, Синкгравен – Хаверц, Фолланд, Диаби.

Порту: Марчесин– Корона, Мбемба, Маркано, Теллес – Урибе, Оливейра, Баро – Марега, Зе Луиш, Диас.

Не сыграют: Пепе, Отавио (оба – Порту).

Под вопросом: Баумгартлингер – Перейра.

прогноз 3:2

Рейнджерс – Брага

Четверг, 20 февраля, 22:00. Леверкузен, Бай-Арена. Арбитр – Славко Винчич (Словения).

Под руководством Стивена Джеррарда Рейнджерс возвращает утраченные позиции и снова становится грозной силой в шотландском футболе, хоть на данный момент команда не может конкурировать с Селтиком. Групповой этап ЛЕ "светло-синие" все же преодолели, но теперь их ждет серьезное испытание в лице Браги, которая регулярно выступает в еврокубках и добивается определенных успехов.

прогноз 1:2

Вулверхэмптон – Эспаньол

Четверг, 20 февраля, 22:00. Вулверхэмптон, Молинью. Арбитр – Тобиас Штилер (Германия).

Еще одной заслуживающей особого внимания является пара Вулверхэмптон – Эспаньол. Дуэль команд, которых не причисляют к грандам АПЛ и Примеры, может быть неким показателем того, какая лига сильнее на данный момент.

Шансы "волков" выглядят более высокими, ведь они идут в верхней половине таблицы чемпионата Англии и претендуют на попадание в еврокубки, а вот каталонский клуб занимает последнее место в национальном первенстве и вынужден беспокоиться о сохранении прописки.

Ориентировочные составы:

Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни – Траоре, Хименес, Нету.

Эспаньол: Лопес – Лопес, Лопес, Кабрера, Вила – Лосано, Санчес – Эмбарба, Дардер, Варгас – Де Томас.

Не сыграют: Винагре – Коршиа.

Под вопросом: Де Томас, Кампусано (оба – Эспаньол).

прогноз 1:0

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