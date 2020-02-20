Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер в первом официальном поединке 2020 года встретится с Бенфикой на стадии плей-офф Лиги Европы и попытается получить комфортный результат перед ответной встречей.

Шахтер — Бенфика

Четверг, 20 февраля, 19:55. Харьков, ОСК Металлист. Главный арбитр встречи — Бобби Мэдден.

Шахтер не смог квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов и теперь постарается показать свой максимум в Лиге Европы. "Горнякам" очень важно не вылететь от первого же соперника, пока не набрана оптимальная форма. Нет сомнений, что для дончан очень важен турнир — Кубок Украины упущен, чемпионат практически выигран. При таких условиях нужно бороться в Лиге Европы до самого конца.

Тем не менее, соперник очень серьезный. Да и уровень игры Шахтера, который можно было наблюдать на сборах, был далеко не самый высокий. У дончан были очевидные проблемы в обороне, которыми Бенфика однозначно попробует воспользоваться. У Шахтера было время улучшить кондиции уже в Киеве. Удалось ли? Ответ получим уже во время матча.

Бенфика в последний момент выборола путевку в Лигу Европы в группе с Лионом, Лейпцигом и Зенитом, когда уже казалось, что португальцы останутся без еврокубков. Пусть на евроарене все вышло несколько смазано, но в чемпионате Бенфика чувствовала себя комфортно еще две недели назад, но последовала серия неудачных результатов.

Так, лиссабонцы уступили Порту и Браге, а потому теперь имеют лишь один балл преимущества над ближайшим оппонентом. Уровень соперников был достаточно высок, но и о небольшом спаде в стане "орлов" можно смело говорить.

У Шахтера же стоит заметить спад другого рода — эмоциональный. Судя по окончанию весенней части сезона, ситуация с Тайсоном отрицательно действует на атмосферу в команде. К тому же, бразильца лишили капитанской повязки. Сможет ли Тайсон показывать привычный уровень игры при таком эмоциональном фоне?

"Горняки" подходят к игре с одной очевидной потерей — Додо дисквалифицирован за удаление в матче против Аталанты, а потому, очевидно, стоит ждать Сергея Болбата. Также считаем, что Тайсон сыграет в центре, несмотря на удачные выступления Коваленко на сборах. У Бенфики, в свою очередь, не будет Вайгля, который мог стать серьезной проблемой для "горняков" в центре поля.

Не сыграют: Додо, Соломон — Вайгль

Тренеры говорят:

Луиш Каштру, Шахтер:

"Очень сложно определить фаворита в поединке очень схожих команд. Шахтер и Бенфика исповедуют атакующий комбинационный футбол, лидируют в чемпионатах Украины и Португалии, поэтому определить фаворита сложно. Силы равны, и успех будет сопутствовать тому, кто сможет найти идеальную формулу сочетания, атаки, обороны, контратак".

У Бенфики есть небольшое преимущество в том, что она играет в чемпионате, находится в хорошем игровом тонусе, чего нет у Шахтера. У нас же преимущество в том, что команда свежа, целенаправленно готовилась к матчу и готова продемонстрировать все свои наработки".

Бруно Лаге, Бенфика:

"Что касается Шахтера, то в последнее время эта команда очень хорошо играет в еврокубках, демонстрируя очень хорошие результаты. Против "горняков" будет сложно играть, но мы постараемся показать все лучшие стороны, что у нас есть.

Мы смотрим вперед и, конечно же, наша задача — победа в каждой игре. Готовимся к каждому матчу с особым рвением. Да, у нас были неудачи до этого, но мы все равно вышли в финал кубка Португалии, продолжаем лидировать в чемпионате. Настроены дойти до финала Лиги Европы и выиграть титул".

прогноз 1:1

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