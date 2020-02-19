Лига Европы

Главный тренер Интера прокомментировад положение датчанина в команде перед игрой с Лудогорцем.

Антонио Конте заверил, что в матче 1/16 Лиги Европы против Лудогорца будет ротация, а также сказал, что никаких проблем с Эриксеном нет.

"Команда хорошо себя чувствует. Будет ротация, потому что нам предстоит несколько матчей за короткое время. Правильно также дать возможность тем, кто играл меньше, проявить себя.

Эриксен? Единственное, что меня беспокоит, так это то, что я должен снова научиться говорить по-английски, чтобы общаться с ним. Я вижу, что он беспокоится, но никаких проблем не существует", — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

Матч Лудогорец — Интер состоится в четверг, 20 февраля. Начало встречи запланировано на 19:55.