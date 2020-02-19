Лига Европы

Испанский специалист дебютирует в еврокубках в качестве главного тренера Арсенала.

Арсенал сыграет в гостях против Олимпиакоса в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился ожиданиями от этого поединка и признался, что следил за играми будущего соперника своей команды.

"Ну, я действительно взволнован. Очевидно, ведь это будет моей первой игрой в еврокубках на посту главного тренера Арсенала. Я просмотрел много матчей Олимпиакоса. Это команда, которая привыкла доминировать в Греции. Они комфортно себя чувствуют в каждой встрече благодаря своему стилю игры".

"Когда вы ездите по Европе, то тип игр полностью отличается от АПЛ, и мы должны адаптироваться к этому. Мы должны быть готовы ко всему, что подготовит соперник. Именно над этим мы работаем".

"Успех в каждом из турниров даст нам возможность играть в Лиге чемпионов. Мы должны максимально использовать все возможности, которые у нас есть. Мы хотим приехать в любую точку Европы или Англии с мыслью о победе. Играть, играть, играть — и выигрывать", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, матч Олимпиакос — Арсенал состоится 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.