Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок 1/16 финала.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ФОТО GETTY IMAGES
19 февраля 2020, 23:27
В первом официальном поединке этого года Шахтер в Харькове примет португальскую Бенфику.
Небольшое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Луиша Каштру. Так, коэффициент Parimatch на победу "горняков" составляет 2,37, на ничью – 3,5, а на победу гостей – 3,05.
Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,07.
Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Гол до 15-й минуты включительно: да". Коэффициент — 3,25.
Начало матча Шахтер — Бенфика, который состоится в четверг, 20 февраля, запланировано на 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.