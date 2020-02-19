Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок 1/16 финала.

В первом официальном поединке этого года Шахтер в Харькове примет португальскую Бенфику.

Небольшое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Луиша Каштру. Так, коэффициент Parimatch на победу "горняков" составляет 2,37, на ничью – 3,5, а на победу гостей – 3,05.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды смогут отличиться тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,07.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Гол до 15-й минуты включительно: да". Коэффициент — 3,25.

Начало матча Шахтер — Бенфика, который состоится в четверг, 20 февраля, запланировано на 19:55. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.