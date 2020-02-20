Лига Европы

Гент с двумя украинцами в стартовом составе попытаются сломить "джаллоросси" на Стадио Олимпико.

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Рома на Стадио Олимпико примет бельгийский Гент.

В стартовом составе "индейцев" нашлось место сразу двум игрокам сборной Украины — Игорю Пластуну и Роману Безусу. С свою очередь, еще один украинец Гента Роман Яремчук не попал в заявку на игру, продолжая залечивать травму ахиллового сухожилия.

Рома: Лопес — Спинаццола, Фасио, Смоллинг, Коларов — Верету, Кристанте — Перес, Пеллегрини, Перотти — Джеко.

Запасные: Фузату (ВР), Калинич, Клюйверт, Манчини, Мхитарян, Сантон, Ундер.

Гент: Камински — Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Мохаммади — Кумс, Овусу, Оджиджа-Офое — Безус — Депуатр, Лэвид.

Запасные: Косеманс (ВР), Годеу, Ниангбо, Кастро-Монтес, Квилитая, Маррех, Чакветадзе.

Стартовый свисток матча Рома — Гент прозвучит сегодня, 20 февраля, в 22:00.