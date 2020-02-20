Лига Европы

Гол за бельгийцев забил экс-нападающий Зари Деннис Бонавентуре.

Вице-чемпион Бельгии Брюгге разошелся миром с Манчестер Юнайтед в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

На 15-й минуте счет после передачи голкипера Симона Миньоле открыл Деннис Бонавентуре, а на 36-й Антони Мартиаль забил ответный гол.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь не попал в заявку на матч, хотя, по информации телеканалов Футбол 1/2/3, принимал участие в предматчевой разминке.

Брюгге – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бонавентуре, 15 – Мартиаль, 36.

Брюгге: Миньоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Дели – Ритс, Баланта (Вормер, 47), Ванакен – Бонавентуре, Тау (Де Кетелар, 62), Де Куйпер (Схрейверс, 73).

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Уильямс, Магуайр, Линделеф, Диогу Далот (Фернандеш, 81) – Мартиаль (Игало, 67), Перейра (Фред, 71), Мата, Матич, Лингард — Шоу.

Предупреждения: Баланта, Ванакен – Перейра.