Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы против португальской Бенфики.

Готовились к испытанию достаточно долго и основательно, а когда вышли на поле, то не сразу поняли, что оппонент находится не в лучшем состоянии как психологически, так и физически. Так можно охарактеризовать первую часть противостояния Шахтера и Бенфики. Подопечные Каштру, как минимум, смотрелись не хуже португальского чемпиона. Как максимум, дончане наступали на те же самые грабли не реализации голевых моментов, которые при всем этом, лежали на промерзшей после зимы земле. Обозначив преимущество в первом тайме, но не сумев открыть счет, "горняки" оставили соперникам пространство для маневра, которое "орлы" благополучно реализовали, с чем теперь и предстоит бороться Шахтеру в ответной игре.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на ОСК "Металлист" (по 10-балльной шкале).

Андрей Пятов — 7,0. В поединке с небольшим числом ударов по воротам Шахтера украинский голкипер сумел показать достаточно уверенную игру на последнем рубеже. Что уж говорить, если даже во время не засчитанного гола Тавареша Пятову удалось парировать первоначальную угрозу, исходившую от правого защитника соперников. Еще пару удачных бросков из разряда разминочных дополнительно укрепили уверенность Андрея перед ответной игрой.

Сергей Болбат — 6,0. Бросить фланг на растерзание Серви и Гримальдо Болбат не имел никакого права, вот и сосредоточил свое пребывание вблизи к центральной линии поля. Естественно, это стало причиной менее выраженной игры в атаке, поэтому Сергей был не столь заметен в отдельно взятых эпизодах. С возложенными обязанностями ему справиться получилось в полном объеме, поэтому за правый фланг Шахтера не приходилось переживать.

Сергей Кривцов — 7,0. Как расценивать эпизод с пенальти в ворота Шахтера и есть ли в нем прямая вина центрального защитника дончан, который всячески старался вынести мяч куда подальше из вратарской — главному арбитру было виднее. Во всяком случае, если принять логику в действиях Бобби Мэддена, то пенальти был справедливым. В атаку Сергей подключался меньше, чем Матвиенко, сосредоточившись на работе в обороне. Однако позиционных ошибок за ним не было замечено, чего нельзя было сказать о 22-м номере.

Николай Матвиенко — 6,5. Наиболее ожидаемый трансфер из УПЛ в зимнее межсезонье взял на себя роль дирижера атак Шахтера в этой встрече. Матвиенко действовал по всей плоскости поля, кроме завершающей фазы, сумев набрать по итогу около 10% владения мячом от всего игрового времени среди всех игроков встречи. В те моменты, когда Бенфика включала прессинг на чужой половине, умение Николая выводить команду в атаку ценой одного длинного паса были крайне уместны. Однако точность исполнения не всегда была на должном уровне. При апогее стараний португальской команды в наступлении Матвиенко показал себя далеко не лучшим образом, создав слишком большое пространство для рывка Тавареша, что привело к ненужному для Шахтера пропущенному голу перед выездной игрой.

Исмаили — 7,5. Ближайший к Матвиенко игрок по частоте встреч с мячом — левый защитник дончан. Активность Исмали по ходу поединка была похожей в своем развитии на динамику Тайсона. И удачным стечением обстоятельств в этой связи стало совпадение биоритмов у игроков на левом фланге атаки Шахтера. Именно в этот момент можно было наблюдать все несовершенство обороны Бенфики, из которого удалось извлечь два забитых мяча. Не без непосредственного участия Исмы.

Алан Патрик — 7,5. В моменты, когда бразильский полузащитник начинает "ловить кайф" от происходящего на поле, он становится чуть ли не главным действующим лицом в ансамбле своей команды. Так получилось и в отчетной встрече. Составить должного сопротивления Патрику Адель Таарабт, как бы ни старался, но так и не сумел. А реализовать полученное пространство у Алана получилось с максимальной эффективностью во время своего точного удара во втором тайме.

Тарас Степаненко — 6,5. Поспевая за устремившимся в атаку Патриком, кому-то надо было подчищать небезупречную игру полузащиты Шахтера. Для Степаненко эта роль не нова, поэтому Тарас делал все необходимое для подстраховки треугольника в центральной зоне. Вдобавок, надежность центра обороны дончан также была обусловлена игрой Степаненко на потерявшей актуальность позиции "либеро".

Марлос — 6,5. Полностью в рамках футбольных законов у полузащитника был отобран гол в первом тайме, а свои последующие попытки оформить взятие ворот в этом матче Марлос упустил в результате не самых качественных попыток пробить из-за пределов штрафной. В мелком подыгрыше в эпизодах у чужих владений он выглядел достаточно неплохо, но составить конкуренцию в скорости Гримальдо на фланге так и не сумел.

Виктор Коваленко — 8,0. Лучший игрок Шахтера в этой встрече в первый час игрового времени. Появление Виктора в стартовом составе было встречено читателями однозначной оценкой — "неудовлетворительно", так что бороться украинцу пришлось еще и со стереотипами. Уже по первому тайму было заметно, что выход Коваленко не был случайным, да и на скамейке находился жаждущий получить свой шанс Тете. Стало быть, Каштру прекрасно знал возможности своего подопечного и дал ему раскрыться в полной мере. Победный мяч Шахтера в этой встрече отправил в сетку ворот соперников именно Коваленко, завершив удачное подключение к атаке. Дальнейший ход матча показал, что на провести полные 90 минут в высоком темпе после паузы Виктор, увы, не сможет, поэтому его активность постепенно сходила на нет. Да и сами "горняки" начинали выстраивать баррикады.

Тайсон — 7,5. Бразилец начал игру с серьезного процента брака передач, однако сумел стабилизировать свое состояние ближе к перерыву, а во втором тайме, на пару с Исмаили, измотал оборону соперников на левом фланге атаки Шахтера. Второй забитый дончанами мяч стал возможен исключительно благодаря предельному желанию Тайсона доводить прессинг Диаша до логического завершения, а при первом взятии ворот вклад бразильца состоял в точной подготовительной передаче с фланга.

Жуниор Мораес — 6,5. Четко выраженное тактической схемой острие атаки Шахтера, которое в этом матче серьезно провалило исполнение своих непосредственных обязанностей — забивать голы, в пользу игры в соответствии номеру у себя на спину. "Десятку" Мораес действительно исполнил классно в тех эпизодах, когда того требовала ситуация, а вот не забить из двух перспективных положений… Тут уже появлялись вопросы. Без мяча большую часть времени, со средним процентом точных передач, но с двумя выигранными верховыми единоборствами, что превышало аналогичный показатель сразу у четверых форвардов соперников, которые появлялись на поле в этой встрече. Однако Влаходимоса, как одно из самых слабых звеньев в обороне Бенфики, надо было прошивать увереннее.

Маркос Антонио, Коноплянка и Тете появились на поле лишь по ходу заключительных десяти минут поединка, поэтому не имели достаточно возможностей повлиять на исход противостояния.