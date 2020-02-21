Лига Европы

Специалист прокомментировал минимальную победу против Гента.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказал свое мнение о матче Лиги Европы, в котором его команда минимально обыграла Гент.

"Не было задачи добыть результат любыми средствами, но это сложный момент для нас. Команда упорно боролась и делал все возможное, чтобы изменить ситуацию в свою пользу".

"Гент — сильная команда. Мы не очень хорошо играли, но сегодня важно было сохранить ворота на замке и одержать победу. В настоящий момент мы не можем рисковать, потому что когда уверенность команды настолько низкая, нам нужно быть более практичным. Сейчас ситуация в коллективе немного не та, что была месяц назад", — сказал Фонсека Sky Sports.

Также вашему вниманию видео гола и обзор матча Лиги Европы Рома — Гент (1:0).