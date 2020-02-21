Лига Европы

Харьковская полиция не сумела создать должные условия безопасности португальским гостям.

По информации португальского издания A Bola, немногочисленные болельщики лиссабонской Бенфики, приехавшие в Харьков, подверглись нападению со стороны харьковских хулиганов.

Инцидент произошел по окончанию матча Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой и стал следствием некачественной работы местной полиции.

На группу португальских фанатов напали неизвестные. Один из болельщиков "орлов" вынужден был обратиться к помощи медиков.

Напомним, дончане победили Бенфику (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится в четверг, 27 февраля.

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