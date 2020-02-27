Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между Гентом и Ромой. В составе хозяев выйдут два игрока сборной Украины – Игорь Пластун и Роман Безус. Роман Яремчук, напомним, продолжает восстановление после травмы.

Гент: Камински – Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Наджуи, Мохаммади – Кумс, Овусу, Оджиджа – Безус – Депуатр, Дэвид.

Запасные: Кусеманс, Чакветадзе, Ниангбо, Квилитая, Марре, Лустиг, Годо.

Рома: Пау Лопес – Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Верету – Перес, Мхитарян, Клюйверт – Джеко.

Запасные: Фузато, Вильяр, Четин, Ундер, Сантон, Калинич, Фасио.

Матч начнется в 19:55 по киевскому времени. В первой встрече Рома выиграла 1:0 благодаря голу Карлеса Переса.