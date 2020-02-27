Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Брюгге.

Левый защитник Брюгге Эдуард Соболь не получил шанса от главного тренера команды Филиппа Клемана сыграть с первых минут в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед. В стартовом составе хозяев отметим первое появление в основе нападающего Одиона Игало.

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Х. Мата, Фернандеш, Джеймс — Игало

Запасные: Де Хеа, Линделеф, Лингард, Гринвуд, Матич, Чонг, Уильямс

Брюгге: Миньоле — К. Мата, Мехеле, Дели, Рикка — Коссуну, Ванакен, Ритс — Тау, Окереке, Де Кейпер

Запасные: Хорват, Соболь, Крменчик, Диатта, Митрович, Схрейверс, Де Кетеларе

Матч Манчестер Юнайтед — Брюгге начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.