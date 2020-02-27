Лига Европы

Теперь "горнякам" нужно забивать, чтобы не вылететь из Лиги Европы.

Стартовый натиск Бенфики принес свои плоды – уже на 9-й минуте Пицци при пассивном наблюдении со стороны Додо и Маркоса Антони отправил мяч точно в дальний угол с линии штрафной.

Счет сравнялся по сумме двух матчей – 2:2, однако у португальцев есть гол на выезде, и если ничего не изменится, именно они пройдут дальше.

Ранее две из четырех португальских команд вылетели из Лиги Европы – Брага от Рейнджерс (1:3, 0:1), Порту от Байера (1:2, 1:3). Лиссабонский Спортинг после домашней победы 3:1 на выезде уступил в основное время с аналогичным счетом Башакшехиру. Теперь команды играют экстра-тайм, после которого может быть пробита серия пенальти.

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