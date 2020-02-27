Еще одна португальская команда закончила выступления в еврокубках.
Фото Башакшехир
27 февраля 2020, 22:41
В ответном поединке 1/16 Лиги Европы Истанбул Башакшехир в концовке дополнительного времени сумел забить Спортингу, выбив лиссабонцев из турнира.
К слову, ранее из Лиги Европы вылетела другая португальская команда — Порту, уступив Байеру.
Истанбул Башекшехир — Спортинг 4:1
Голы: Шкртел, 31, Алексич, 45, Вишча, 90+2, 119 — Виетто, 68
Истанбул: Гюнок — Жуниор, Шкртел, Епуряну, Клиши — Окечувку (Озджан, 77), Алексич, Кахведжи (Робиньо, 89) — Вишча (Понк, 120), Ба, Элиа (Гульбрандсен, 85)
Спортинг: Максимиану — Акуна, Коатес, Илори, Ростовски — Кабрал (Думбиа, 73), Вендел (Эдуардо, 90+1), Виетто, Батталья, Боласи (Плата, 60) — Спорар (Мендес, 108)
Предупреждения: Алексич, Клиши, Епуряну, Кахведжи — Вендел, Виетто