Лига Европы

Несмотря на бесчисленное множество ошибок в обороне, команде Каштру удалось обеспечить положительный голевой баланс в двухмачтевом противостоянии (3:3).

Календарная неделя разделила между собой харьковскую и лиссабонскую части противостояния действующих чемпионов Украины и Португалии. Шахтер победил Бенфику в первом поединке дуэли с ровным образом ничего не обещающим счетом с точки зрения двухматчевого противостояния – 2:1, от чего битва за выход в 1/8 финала на поле стадиона "Да Луж" начиналась практически с чистого листа.

А что вообще можно было изменить тренерским штабам с обеих сторон за столь короткий промежуток между еврокубковыми играми? И Шахтеру, и Бенфике, удалось провести лишь одну игру в рамках своих национальных первенств, ход и результат которых вряд ли порадовал поклонников команд. Пока "горняки" находились под впечатлением от первого использования VAR в Украинской Премьер-лиге во время их матча против черниговской Десны (1:0), "орлы" еще в начале поединка приговорили к поражению Жил Висенте благодаря голу Винисиуса, а потом довели игру до логического завершения (1:0).

Поменялись лишь возможные ростеры для обоих тренеров. После дисквалификаций вернулись Додо и Юлиан Вайгль, что позволяло главным тренерам подумать над ротацией. В итоге, оба футболиста дополнили стартовые составы команд, в котором со стороны Шахтера не нашлось места одному из героев игры в Харькове — Виктору Коваленко. Повреждение залечить вовремя не удалось.

Что же касается непосредственного течения поединка, то "горняки" не были бы похожи сами на себя, если бы не заставили своих поклонников серьезно понервничать во время важной дуэли. Бенфика начала агрессивно, а пара ударов в сторону ворот Пятова была в скором времени разменяна на первый гол хозяев поля. Взаимодействие Гримальдо и Пицци на левом фланге штрафной завершилось ударом на исполнение в дальний угол ворот Пятова, который рисковал отправить Шахтер в психологический нокдаун.

И надо отдать должное коллективу Каштру. Дончане не просто выстояли под натиском, но и тут же отквитали пропущенный гол. Подключение Додо по правому флангу атаки завершилось прострелом от бразильца вдоль штрафной, который мог бы замкнуть Мораес, но Диаш решил опередить форварда, в прямом смысле собственноручно отравив мяч в сетку.

Бенфике пришлось думать над своим будущим в срочном порядке, чего ни один португальский клуб делать не любит. Вот и увидели мы доминацию Шахтера в контроле над мячом в середине первого тайма. Однако пару привезенных на свои ворота атак от дончан в результате неточных передач в центре поля не могли не вызвать тревогу. Коллектив Каштру "доигрался" до второго пропущенного гола во время розыгрыша соперниками стандартного положения. Матвиенко решил не держать Диаша во время подачи от Пиции с правого фланга.

Перерыв прошел очень быстро — игра диктовала такой темп ожидания продолжения футбольного действа. И лучше бы было иначе, ведь настрой Матвиенко был напрочь испорчен, от чего один из возможным зимних трансферов лондонского Арсенала не спел должным образом войти в течение второй половины. Очередной привоз центрального защитника заставил Андрея Пятова выбрасываться с линии ворот, но Соуза сыграл хитрее, отыграв на стоящего рядом Рафу Силву, после чего полузащитник перебросил украинского голкипера.

Но дончане этого третьего пропущенного гола словно ждали. Пружина разжалась во время подачи углового с левого фланга от Тайсона, а Тарас Степаненко вколотил мяч в сетку ударом головой с близкой дистанции. Такое точно надо было видеть! Как и финты опорного полузащитника Шахтера в компенсированное время, когда соперник окончательно опустили руки.

"Орлы" в кризисе, от чего их попытки вновь набрать высоту в отчетной выглядели печальным зрелищем. А что нужно было делать "горнякам"? Правильно, проводить классическую комбинацию с прострелом Исмаили с левого фланга, который хотели, но не смогли, вынести из штрафной защитники. Патрик первый на отскоке — финальный гвоздь в крышку амбиций португальцев в еврокубках этом сезоне был забит с эффектным рикошетом от газона! 3:3!

Таким образом, от данной пары в 1/8 финала Лиги Европы вышел украинский коллектив. Подопечным Бруну Лаже пришлось досрочно завершить еврокубковый сезон.

Бенфика — Шахтер 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 — Диаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71



Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью (Сеферович, 68), Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци (Жота, 79), Соуза (Винисиус, 79).



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Тете, 62), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.

Предупреждения: Силва — Исмаили, Тайсон, Коноплянка.